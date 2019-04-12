YSK HDP'nin itirazının reddine hükmetti
YSK, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik itirazını reddetti
- AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.
Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.
Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.
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