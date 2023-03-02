YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı

Yüksek Seçim Kurulu, depremin vurduğu illerde seçimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için heyet gönderdi. Pazartesi günü afet bölgesine giden 60 kişiden oluşan 4 heyet çalışmalarına devam ediyor. İlk raporlar kurula ulaştı.

YSK heyetleri, ilk olarak, il ve ilçe seçim kurulları ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda incelemeler yaptı.

Bölgede seçim malzemelerinin bulunduğu depolar boşaltılmayacak

Kurul deprem bölgesindeki ilgililere bazı talimatlar verdi. Buna göre, sandık ve oy verme kabini gibi seçim malzemelerinin bulunduğu depolardan sağlam olanlar hiçbir şekilde boşaltılmayacak.

Hasarlı depoların içerisinde bulunan seçim malzemeleri ise sağlam yapılara taşınacak. Bütün depolarda gerekli güvenlik tedbirleri titizlikle alınacak.

YSK tarafından görevlendirilen heyetler, deprem bölgelerinde çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlayacak.