YSK, İBB Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
- AA
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
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