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YSK, kesin sonuçları bugün ilan edecek

Seçim takviminde itirazların karara bağlanma süresi sona erdi. Kesin sonuçlar ise bugün ilan edilecek.

TRT Haber19 Mayıs 2023 Cuma 10:08 - Güncelleme:
YSK, kesin sonuçları bugün ilan edecek
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Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

28 Mayıs'a geri sayım sürerken seçim takvimi de işliyor.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek.

Yurt dışında oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak. Yurt dışı seçmenler, gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Propaganda dönemi 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.

Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta bu kez zarflara tek pusula atılacak. İki adaylı yarışı kazanan isim cumhurbaşkanı olacak.

  • kesin sonuçlar

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