30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6936
  • 6,4371
  • 254.881
  • 99.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YSK yeniden düzenledi: İllerin vekil sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ Ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları birer artarken, İstanbul'un 2 Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK, 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK'nın kararına göre, iki  milletvekili sayısı düştü. İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı vekil sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un ise vekil sayısında artış yaşandı. Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye, Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir’in vekil sayısı ise 2'den 3'e çıktı.
 
İSTANBUL 96 VEKİL OLDU
 
Son karar sonrası İstanbul'un vekil sayısı 96, Ankara'nın vekil sayısı 36, İzmir vekil sayısı 28, Bursa'nın vekil sayısı ise 20 olarak belirlendi. YSK, çıkaracağı vekil sayısı 18'in üzerinde olan İstanbul’un 3, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ise 2 secim çevresi olarak devam etmesini kararlaştırdı.

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

Alev Alatlı: Batı'nın sadece müziği değil korkuları da klasiktir

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

'Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız'

'Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız'

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Suudi Arabistan'dan 'İsrail' kararı!

Suudi Arabistan'dan 'İsrail' kararı!

İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi
 

POPÜLER HABERLER

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA