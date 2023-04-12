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YSK 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
YSK 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağını duyurdu
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Kurulun sayfasında yayımlanan ilana göre, yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Bu kapsamda Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak. Oy verme işlemleri Almanya'daki bazı temsilciliklerde 27 Nisan'da, bazılarında ise 29 Nisan'dan itibaren 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Yurt dışı seçmen ABD'de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek. Bunlar Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York/Long Island, New York/South Jersey ve Şikago başkonsoloslukları ile Vaşington Büyükelçiliği olacak. ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanmaya başlanacak.

Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek. Bunlardan Bordo, Liyon, Marsilya, Nant, Paris, Strazburg başkonsolosluklarında 27 Nisan'dan, Lyon/Clermont-Ferrand, Paris/Orleans ve Strazburg/Mulhouse başkonsolosluklarında ise 29 Nisan'dan itibaren tercih yapılabilecek.

Avusturya'da ise 6 temsilcilikte oy verilebilecek.

Komşu ülkeler Yunanistan'da Atina-Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik başkonsolosluklarında oy verme işlemlerine 29 Nisan'da başlanacak. Bulgaristan'da 4 Mayıs'tan itibaren 3, Gürcistan'da 5 Mayıs'tan itibaren 2, Irak'ta ve İran'da ise 5 Mayıs'tan itibaren 3'er temsilcilikte oy verilebilecek.

Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Bunun dışında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Rusya Federasyonu'nda 4'er, Avustralya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Kazakistan, Pakistan'da 3'er, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Japonya, Kosova, Libya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna'da 2'şer temsilcilikte oy verilebilecek.

Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Cezayir, Çekya, Estonya, Fas, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İsrail, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovakya, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise birer temsilcilik yurt dışı seçmeninin oy kullanması için açık olacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • seçmen
  • seçim

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