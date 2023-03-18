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YSK yurt dışı seçmenlerine duyurdu: Hafta sonları da hizmet verecek

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak olan ve yurt dışında yaşayan vatandaşların adres beyanında bulunarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilmeleri için yurt dışı temsilcilikler bugünden itibaren hafta sonları da hizmet vermeye başladı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
YSK yurt dışı seçmenlerine duyurdu: Hafta sonları da hizmet verecek
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Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda bu hafta sonu adres beyanı başvurularının yanı sıra tüm konsolosluk işlemleri için tam mesai düzeniyle çalışılırken, diğer iki hafta sonu sadece adres beyanında bulunulabileceği açıklandı.

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, AA muhabirine, vatandaşların www.ysk.gov.tr adresinden 20 Mart-2 Nisan tarihlerinde seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebileceklerini, seçmen kütüğünde yer almayanların ise itiraz süresinin sona ereceği 2 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 17.00'ye kadar başkonsolosluklarda adres beyanında bulunabileceklerini söyledi.

Kaya, "Bu hafta sonundan itibaren 2 Nisan'a kadar haftada 7 gün mesai düzeninde çalışacağız. Yurt dışında oy kullanma tarihleri 27 Nisan'da başlayıp 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Vatandaşlarımız gümrüklerde ise 14 Mayıs'a kadar oy verebilecekler. Tabii oy kullanmak isteyenlerin yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı olmayan seçmenler 2 Nisan'a kadar başkonsolosluklarımıza gelerek adres beyanında bulunarak kütüğe kaydolabilirler." dedi.

Kaya, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşları seçimlerde sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

İlk hafta sonu mesaisinde işlem yapmak için Köln Başkonsolosluğuna gelen vatandaşlara Türk lokumu ikram edildi.

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