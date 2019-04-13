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YSK’da itiraz takviminde olağan süreç sona erdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) itirazlara yönelik karar süresi takvimi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

  • İHA
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31 Mart Mahalli Yerel Seçim sonrasında siyasal partiler İlçe Seçim Kurullarına itirazlarını gerçekleştirmiş ve bu süreç 2 Nisan’da sona ermişti. Sonrasında İlçe Seçim Kurulları kendisine yapılan bu kararları 2 gün içerisinde karara bağlamıştı. İlçe Seçim Kurullarından çıkan kararlara yönelik itirazlar da 1 gün içerisinde yani 5 Nisan’da yapılmıştı. İl Seçim Kurulu da yine olduğu gibi 2 gün içerisinde itirazları karara bağladı. Süreç bundan sonrası için seçim işleri kapsamında en yüksek merci olan Yüksek Seçim Kuruluna geçti. Burada da İl Seçim Kuruları kararlarına 8-9-10 Nisan tarihleri arasında itiraz edildi. YSK da bu itirazları karara bağlayacak ve kesin sonuçları açıklayacak 11-12-13 Nisan tarihlerini kapsayan 3 günlük karar süresinin sonuna geldi. Saat 17.00 itibariyle bu süreç sona erdi. 
 
YSK, il seçim kurulu kararlarına yönelik 25 seçim bölgesinden gelen itirazları sonuçlandırdı. YSK 3 ilçede seçimlerin yenilenmesine kararını verdi. Kırıkkale’nin Keskin, Artvin’in Yusufeli ile Denizli’nin Honaz ilçelerinde seçmen yeniden 2 Haziran günü sandığa gidecek. YSK, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç olan belediyelerin adaylarının mazbata almasına ise izin vermedi. 6 ilçede seçimi ikinci sırada tamamlayan adaylara mazbata verilecek. YSK kararlarına yönelik itiraz yolu kapalı. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yalnızca olağanüstü itiraz hakkını kullanabilecek. Bunun için de itiraza konu olan seçim bölgesinde sonucun kesinleşmesinden sonra 7 günlük süre bulunuyor. Olağanüstü itirazlarda, iddiaların somut delillerle kurula sunulması ve seçim sonucunu değiştirebilecek ölçüde olması gerekiyor.
 
İstanbul'daki durum Maltepe ilçesindeki sayım sonucu daha da belirginleşecek. Bu sürede AK Parti sonrasında olağanüstü itiraz yapacak.

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