YSK AK parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşüyor
YSK, seçimdeki usulsüzlükler nedeniyle AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı itirazı görüşüyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini dün açıklamıştı.
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.
YSK, seçimdeki usulsüzlükler nedeniyle AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı itirazı görüşüyor.
İşte o itiraz...
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