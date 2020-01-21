İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9229
  • EURO
    6,5816
  • ALTIN
    296.05
  • BIST100
    122483
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK üyeliği seçim süreci: Yargıtayda yapılan seçimlerin üçüncü turu tamamlandı
Güncel

YSK üyeliği seçim süreci: Yargıtayda yapılan seçimlerin üçüncü turu tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için Yargıtayda yapılan seçimlerin üçüncü turu tamamlandı.

AA21.01.2020  12:47 - Güncelleme: 21.01.2020  12:47

YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlere bugün de devam edildi.

Yargıtaydan üç üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlerin üçüncü turunda 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı.

Yargıtayda geçen hafta yapılan seçimlerin ilk turunda ise 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, YSK üyeliğine getirilmişti. Böylece Yener ile Akgün YSK'ye seçilen ilk iki isim oldu. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçimlere öğleden sonra devam edilecek, Yargıtay üyeleri bir üyenin daha belirlenmesi için tekrar sandığa gidecek.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca geçen hafta yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Danıştayda da saat 14.30'da seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Yeni üyeler, 6 üyenin seçilmesinin ardından 24 Ocak'ta göreve başlayacak.

YSK'nin seçilen yeni üyeleri, toplanarak aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.