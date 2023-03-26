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YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını kabul etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 07:28 - Güncelleme:
YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı
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YSK'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvurular incelendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları

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