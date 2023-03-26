İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!
Güncel

YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti.

IHA26 Mart 2023 Pazar 02:52 - Güncelleme:
YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!
ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.