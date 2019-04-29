YSK'dan İP'in itirazına ret
YSK, İyi Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmeninin daha araştırması yönünde ara kararına itirazını reddetti.
YSK, İyi Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmeninin daha araştırması yönünde ara kararına itirazını reddetti.
YSK, İyi Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmeninin daha araştırması yönünde ara kararına itirazını reddetti.
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