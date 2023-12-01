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YSK'dan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Ocak 2024 ile oy verme günü olan 31 Mart 2024 arasında, mülki idare sınırlarında yapılabilecek değişikliklerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde dikkate alınmamasına karar verdi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:01 - Güncelleme:
YSK'dan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeni karar
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, YSK, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mülki idare sınırlarında yapılabilecek değişikliklerin seçmen sayılarını değiştirebileceği gerekçesiyle, söz konusu değişiklik kararlarına uyulup uyulmayacağına dair kararını verdi.

Buna göre, son bir yıl içinde kurulmasına karar verilen, kurulma kararının kesinleşme tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenen belediyelerde seçimler 31 Mart'ta yapılacak.

Belde, köy veya bu yerleşim yerlerinin bazı kısımlarının başka belediyeye katılmaları ile birleşmeleri, yeni mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının değiştirilmesi, belediye veya köy tüzel kişiliğinin kaldırılması veya beldenin köye dönüştürülmesi kararları 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yerlerdeki yerel idarelerin seçimleri de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Herhangi bir sebeple boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçim tarihinin daha önce 1 Ocak ile 31 Mart 2024 tarih aralığı belirlendiği yerlerde de seçimler 31 Mart'ta yapılacak.

Seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024'ten seçim günü olan 31 Mart 2024'e kadar yeni köy oluşturacak, köyü bölerek yeni oluşumlar doğuracak, köyün idari bağlılığını ve ilçeler arası sınırlarını değiştirecek idari kararlar ile halk oylamaları da 31 Mart 2024'teki seçimlerde dikkate alınmayacak.

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