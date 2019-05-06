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YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

 

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti. 

YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü. 

Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti. 

YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi. 

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