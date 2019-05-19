YSK'dan son dakika İstanbul açıklaması: Gerekçeli karar yarın açıklanacak
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını yarın açıklayacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler yine Yüksek Seçim Kurulu'nda. Kurul, seçimlerin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını yarın açıklayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.