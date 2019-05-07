YSK'nın kararı sonrası CHP'li Feyza Altun, tehditler savurdu

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

CHP'Lİ ALTUN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

YSK'nın bu kararı sonrası CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun, skandal bir paylaşımda bulundu.

TEPKİLER SONRASI MESAJINI SİLDİ

Feyza Altun'un Twitter'dan attığı mesajda terör tehdidinde bulundu. Altun paylaşımında "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" ifadelerini kullandı. Altun gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Altun'un tehdit içeren mesajına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

"Şahıs CHPKK’lıdır, bu twit açıkça samimi ikrar ve itiraftır, patlayacak bombaların, terörün ve toplumsal olayların müsebbibini bildiğini alenen itiraf etmiştir, hakkında terör soruşturması başlatılmasında kamuoyu yararı vardır"

"Feyza Altun denilen kadın halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Savcılar göreve! "

"Feyza Altun denen şahıs açık açık provokasyon yapıyor. Bunlar hakkında neden hala soruşturma açılmıyor? Bu tweetin hesabı neden yargıda sorulmuyor?"