19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1006
  • 6,8448
  • 251.518
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YSK'nın kararı sonrası CHP'li Feyza Altun, tehditler savurdu

YSK'nın İstanbul'a ilişkin iptal kararının ardından CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumu adeta terörizmle tehdit etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti. 

CHP'Lİ ALTUN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

YSK'nın bu kararı sonrası CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun, skandal bir paylaşımda bulundu. 

TEPKİLER SONRASI MESAJINI SİLDİ

Feyza Altun'un Twitter'dan attığı mesajda terör tehdidinde bulundu. Altun paylaşımında "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" ifadelerini kullandı. Altun gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Altun'un tehdit içeren mesajına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. 

"Şahıs CHPKK’lıdır, bu twit açıkça samimi ikrar ve itiraftır, patlayacak bombaların, terörün ve toplumsal olayların müsebbibini bildiğini alenen itiraf etmiştir, hakkında terör soruşturması başlatılmasında kamuoyu yararı vardır"

"Feyza Altun denilen kadın halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Savcılar göreve! "

"Feyza Altun denen şahıs açık açık provokasyon yapıyor. Bunlar hakkında neden hala soruşturma açılmıyor? Bu tweetin hesabı neden yargıda sorulmuyor?"

Game of Thrones sahnesinde kahve bardağı unutuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

'Yargı süreci sona erdi'

'Yargı süreci sona erdi'

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

YSK'dan suç duyurusu

YSK'dan suç duyurusu

Yumurtalı saldırıya uğradı

Yumurtalı saldırıya uğradı

İşte YSK kararını gerekçesi

İşte YSK kararını gerekçesi
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Düşen pazarın satış rekortmenleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA