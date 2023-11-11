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YSP kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açmıştı... İstenen ceza belli oldu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı gerekçesiyle tutuklanan Agit Yaray hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
YSP kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açmıştı... İstenen ceza belli oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 15 Ekim'de Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda Yeşil Sol Partinin 4. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan posterini açtığı tespit edilen Agit Yaray'ın tutuklandığı hatırlatıldı.

Şüphelinin olay anında kimliğini gizleme maksadıyla yüzünü kapattığı aktarılan iddianamede, görüntülerdeki şahsın kıyafeti ile incelenmesi sonucu eylemi gerçekleştiren kişinin Yaray olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Yaray, İstanbul'da ağabeyi Ö.Y. ile ikamet ettiğini, herhangi bir parti, dernek, vakıf, sendika ya da sivil toplum örgütüne üyeliği olmadığını ifade etti.

Kimseden talimat almadığını, yasa dışı bir etkinliğe katılmadığını öne süren Yaray, mahalleden arkadaş çevresi ve sosyal medya aracılığı ile yapılan kongreden haberi olduğunu, soy isimlerini hatırlamadığı Agit, Azad, Vedat isimli arkadaşlarıyla partinin organizasyonu kapsamında İstanbul'dan otobüsle Ankara'ya geldiğini anlattı.

Kongredeki posteri açan kişinin kendisi olmadığını savunan Yaray, "Ben açmadım, açan şahısları tanımıyorum." ifadesini kullandı.

- PKK'NIN DAĞ KADROSUNDAKİ KIZ KARDEŞİ 2016'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Şüphelinin aile fertlerine dair yapılan araştırma raporuna da yer verilen iddianamede, Yaray'ın kız kardeşi Altun Yaray'ın 2016'da terör örgütünün dağ kadrosu içerisinde silahlı faaliyet gösterirken etkisiz hale getirildiği, erkek kardeşi Nihat Yaray'ın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydının olduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelinin eylemine ilişkin şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşı Öcalan'ın posterini açması ve bu eylemin kongreye katılanlar tarafından desteklenmesi suretiyle mezkur kongrenin terör örgütünün propagandasına dönüştüğü belirlenmiştir. Şüphelinin de bu propaganda esnasında kimliğini gizlemek maksadıyla yüzünü kapattığı, Öcalan posterinin asılmasının terör örgütünü meşru göstermeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şüphelinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sahiplenilmesine, örgüte destek olunmasına, terör örgütünün tabanının diri tutulmasına, terör örgütü mensuplarının moral ve motivasyonunun yükseltilmesine yönelik mezkur kongredeki eylemi ile örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdüğü, meşru göstermeye çalıştığı, bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği ve bu şekilde isnat edilen 'terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davasının açılması ve mahkumiyet hükmü tesis edilmesi için yeterli delil ve şüphe elde edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, Yaray'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

  • Agit Yaray
  • mahkeme

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