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YSP mitingine katılan PKK mensubu, teröristbaşı Öcalan flamasıyla yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) Yenikapı mitinginde bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmiyle yürüyen Davut K. adlı örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. PKK mensubunun, örgüt üyeliğinden 2, terör propagandasından 1 olmak üzere 3 suç dosyası tespit edildi.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
YSP mitingine katılan PKK mensubu, teröristbaşı Öcalan flamasıyla yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, HDP olarak yürüttüğü faaliyetlerini Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) adıyla devam ettiren siyasi hareket, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden bir gün önce İstanbul'da Yenikapı miting alanında seçim mitingi düzenleme kararı aldı.

Söz konusu miting için polis olası provokasyona karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, Yeşil Sol Parti flamaları taşıyanlar üç arama noktasından geçirildi. Mitinginde saat 08.00 itibariyle görev alan emniyet güçleri, protokol girişinde saat 12.40'da İDO iskele tarafından miting alanına doğru hareket eden grubun içerisinden Davut K. isimli bir kişinin terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayla yürüdüğünü tespit etti. Teröristin flamasını açarak yürüyen Davut K., protokol araç girişi önünde durduruldu. Yasadışı flama ve kaşkol takan şüpheli ile ilgili geriye dönük yapılan GBT sorgusunda Terörle Mücadele Müdürlüğü'nden 2 adet örgüt üyeliği ve 1 adet örgüt propagandası kaydı olduğu tespit edildi. Yeşil Sol Parti mitingine girme teşebbüsünde bulun PKK üyesinin, gözaltına alınarak miting alanından çıkarıldığı öğrenildi.

Bölücü terör örgütünün kırsaldaki kamplarına da gidip geldiği öğrenilen şüphelinin, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

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