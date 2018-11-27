YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Yılı" kapsamında Fuat Sezgin İslam Bilim Tarih Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile 19 Kasım'da imzaladığı protokolü AA muhabirine değerlendirdi.

Resmi Gazete'de 6 Eylül 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edildiğini hatırlatan Eren, imzalanan protokol ile YTB'nin de Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile yıl boyunca düzenlenecek organizasyonlarda en etkin şekilde yer alacağını söyledi.

Haziran ayında vefat eden Sezgin'in yaptığı çalışmalarla İslam bilim tarihi alanında büyük bir uyanışa öncülük ettiğine dikkati çeken Eren, şöyle devam etti:

"YTB olarak, yaptığı çalışmalarla medeniyetimize ışık tutmuş Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya en güçlü şekilde katkı vereceğiz. Yeni nesillerin Sezgin'in çalışmalarının muhtevasından öğreneceği çok şey var. Medeniyetimizin layıkı veçhiyle anlaşılmasını sağlamaya hizmet etmek ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak ortak yükümlülüğümüz. Biz de bu kapsamda, İslam bilim tarihi alanında yeni bir burs programı düzenleyerek Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına burs ihdas edeceğiz. Çok kıymetli çalışmaları insanlığa miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı adına vereceğimiz burs vesilesiyle yad etmek istiyoruz."

Sezgin'in eserleri uluslararası öğrencilere ders olarak okutulacak

Eren, YTB tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında öğrencilere Prof. Sezgin'in hayatının ve eserlerinin aktarılacağı dersler düzenleyeceklerini de belirtti.

Bu kapsamda yıl boyunca uluslararası öğrencilere yönelik projeler yürütüleceğini de kaydeden Eren ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve akraba topluluklara yönelik panel, seminer ve konferans gibi etkinliklerin yapılacağını da ifade etti.

Fuat Sezgin kimdir?

Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi.

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsünde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

Fuat Sezgin'in, "Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar" adındaki takdim tezi 1956'da yayımlandı.

Sezgin, Türkiye'de 1960'ta askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt Üniversitesinde çalışmalarına devam etti.

Cabir ibn Hayyan konusunda 1965'te yazdığı ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'a sunan ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanan Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin ile evlendi. Sezgin'in kızı Hilal, 1970'te dünyaya geldi.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesinin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başladı.

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi de olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Sezgin, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görüldü.

Sezgin'in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü aldı.