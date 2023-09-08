YTB'den Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet'e vefa

Dr. Sadık Ahmet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından unutulmadı. YTB'nin Ankara'daki merkez binasında inşa edilen salona Dr. Sadık Ahmet ismi verildi. Salonun açılışı, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet tarafından yapıldı.



Burada konuşan Eren, dünyanın farklı coğrafyalarında hak ve hukuk temelli mücadele veren soydaşlar olduğuna dikkati çekerek, "Hem aslen bir Batı Trakyalı olarak hem de devletimizin soydaş ve akraba topluluklarımız için de kurduğu kurumun başkanı olarak bu mücadeleye destek veriyorum, veriyoruz. Dr. Sadık Ahmet'in ismini burada yaşatmak bizim için çok önemli." dedi.

Işık Sadık Ahmet de salona eşinin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onun hatırasını yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda en çok gücü Türkiye'den alıyoruz." ifadelerini kullandı.