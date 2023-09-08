İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8489
  • EURO
    28,7963
  • ALTIN
    1663.18
  • BIST100
    8336.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YTB'den Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet'e vefa
Güncel

YTB'den Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet'e vefa

Batı Trakya Türklerinin hak ve hakikat mücadelesinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in adı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) merkez binasında inşa edilen salona verildi. Açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren ve merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet de katıldı.

8 Eylül 2023 Cuma 17:09 - Güncelleme:
YTB'den Batı Trakya Türklerinin Lideri Dr. Sadık Ahmet'e vefa

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Dr. Sadık Ahmet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından unutulmadı. YTB'nin Ankara'daki merkez binasında inşa edilen salona Dr. Sadık Ahmet ismi verildi. Salonun açılışı, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet tarafından yapıldı.

Burada konuşan Eren, dünyanın farklı coğrafyalarında hak ve hukuk temelli mücadele veren soydaşlar olduğuna dikkati çekerek, "Hem aslen bir Batı Trakyalı olarak hem de devletimizin soydaş ve akraba topluluklarımız için de kurduğu kurumun başkanı olarak bu mücadeleye destek veriyorum, veriyoruz. Dr. Sadık Ahmet'in ismini burada yaşatmak bizim için çok önemli." dedi.

Işık Sadık Ahmet de salona eşinin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onun hatırasını yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda en çok gücü Türkiye'den alıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Dr Sadık Ahmet
  • YTB Başkanı Abdullah Eren
  • Işık Sadık Ahmet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.