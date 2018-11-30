YTB'nin, yabancı bursiyerleri Suriyeli ailelere yardım yaptı

Ürdün, Güney Kore, Hindistan, Bangladeş ve Irak uyruklu 10 YTB bursiyeri, Altındağ ilçesindeki Önder Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailelere giysi, oyuncak ve erzak yardımında bulundu.

Ayrıca ailelere hediye çeki veren öğrenciler, nakdi yardım da yaptı.

YTB'nin yabancı öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini arttırmak için düzenlediği program kapsamında 4 aileye ulaşıldı.

Suriyeli 7 nüfuslu El Ahmed ailesinin fertleri, "Yardım yapanlardan Allah razı olsun. Türkiye'deki insanlar ne zaman ihtiyacımız olsa bize yardımda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncak hediye edilen Suriyeli çocuklar da büyük sevinç yaşadı.

YTB bursiyerlerinden Kerküklü Muhammed Hasan, Suriye'den gelenleri muhacir, kendilerini ise ensar olarak gördüğünü belirterek, “Bu yardım organizasyonuna vesile olan tüm YTB ailesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Güney Koreli Woohee Park da Türkiye'ye gelmeden önce Suriyelilerin yaşadığı dramı televizyonda gördüğünü, bu durumla yüzleşince daha çok etkilendiğini aktardı. Park, "Suriyeli çocuklar kağıt toplayarak geçiniyor ancak Kore'deki çocuklar bu tarz zorluklarla karşılaşmıyor. Bu çocuklar Suriye'de doğduğu için bu hayatı yaşıyor. Onlar bu hayatı seçmedi. Bu yardım projesine katılmaktan çok mutluyum, başka yardım projelerine de katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ürdünlü YTB bursiyeri Manal Hamed, bazı Suriyelilerin gerçekten yardıma muhtaç olduğunu, bazı çocukların anne ve babalarını kaybettiğini söyledi.