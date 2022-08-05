Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.

İşte tam liste;

TERFİ ALANLAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Yılmaz Yıldırım

2- Bahtiyar Ersay

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Osman Aytaç

2- Mustafa Koşan

3- Tamer Atay

4- Alparslan Kılınç

5- Fethi Oltulu

6- Sinan Eren

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Bilal Çokay

2- Aydın Kılıç

3- Ali İhsan Bulut

4- Cem Kamil Sağcan

5- Süleyman Akbay

6- Levent Sabahattin Güldağı

7- Gökhan Çelik

8- Önder Turgut

9- Burak Asal

10-Ali Aydın Torun

11- Fatih Akpınar

12- Ali Mete

13- Ahmet Nasuhoğlu

14- Abdülkadir Akturan

15- Bülent Tanrıverdi

16- Aytuğ Yörüyüş 17- Erdal Köse

18- Rüştü Topçu

19- Rıza Kocabaş

20- Yasin Bulut

21- İsmail Analı

22- Yüksel Kolcu

23- İsa Baydilli

24- Ahmet Hamdi Ataç

25- Ümit Ersoy

26- Sait Cengiz Özsoy

27- Hakan Durmazpınar

28- Veli Doğan