Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
İşte tam liste;
TERFİ ALANLAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER
1- Yılmaz Yıldırım
2- Bahtiyar Ersay
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER
1- Osman Aytaç
2- Mustafa Koşan
3- Tamer Atay
4- Alparslan Kılınç
5- Fethi Oltulu
6- Sinan Eren
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER
1- Bilal Çokay
2- Aydın Kılıç
3- Ali İhsan Bulut
4- Cem Kamil Sağcan
5- Süleyman Akbay
6- Levent Sabahattin Güldağı
7- Gökhan Çelik
8- Önder Turgut
9- Burak Asal
10-Ali Aydın Torun
11- Fatih Akpınar
12- Ali Mete
13- Ahmet Nasuhoğlu
14- Abdülkadir Akturan
15- Bülent Tanrıverdi
16- Aytuğ Yörüyüş 17- Erdal Köse
18- Rüştü Topçu
19- Rıza Kocabaş
20- Yasin Bulut
21- İsmail Analı
22- Yüksel Kolcu
23- İsa Baydilli
24- Ahmet Hamdi Ataç
25- Ümit Ersoy
26- Sait Cengiz Özsoy
27- Hakan Durmazpınar
28- Veli Doğan