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Yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

Diyarbakır'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü. Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
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Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim trafosunda meydana gelen patlama sonrası açık olan kapıdan içeride hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen elektrik kesildi, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayın kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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