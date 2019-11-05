Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
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