Yüksek lisans tez çalışmasıyla ortaya çıkan drone tarımsal üretime katkı sunacak

AA 28 Ocak 2022 Cuma 11:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:49

Mekatronik mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Emre Temirten'in tez çalışması doğrultusunda akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan, 8 dakika uçuş süresi ve 10 litre ilaçlama hacmine sahip drone, dakikada yaklaşık bir dönüm araziyi 3 metre genişlikte ilaçlayabiliyor.

Gübreleme ve sıvı tohumlama da yapabilen "Hasatair" isimli drone, "üniversite-sanayi" iş birliği kapsamında insansız hava aracı üreten firmadan da destek gördü. Firma tarafından seri üretimi yapılması planlanan drone ile tarıma katkı sunulması amaçlanıyor.

- "YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN RAFLARDA TOZLANMASINI İSTEMİYORUZ"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, öğrencilerin uygulama becerisine sahip nitelikli insanlar olarak yetişmesini önemsediklerini, bu bağlamda üniversite-sanayi iş birliği içerisinde sektörün işine yarayacak bir uygulamaya daha imza atıldığını anlattı.

Projenin ekonomik tarafını sektörün karşıladığını, Ar-Ge kısmının ise akademisyenlerin ve öğrencilerin çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Sarıbıyık, "Bu uygulamayla 'bilginin beceriyle birleştirilmesi' mottomuzu bir defa daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin raflarda tozlanmamasını, sektörün ihtiyacına yarayan, sorunlarına çözüm üreten tezler olmasını istiyoruz." dedi.

Drone ile tarım sektörüne ciddi anlamda katkı verileceğini belirten Sarıbıyık, "Bu drone ile kısa süre içinde istenilen yerin ilaçlanması, gübrelenmesi ve örneklerin alınmasıyla ilgili kısımlarda çok başarılı uygulamalar gerçekleştirilecek. Bu tabii ki daha işin başlangıç tarafı, sonrasında bu geliştirilecek." diye konuştu.

- "İMALATIMIZI SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE TAMAMLADIK"

Proje danışmanı, SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürü Gökhan Atalı da insansız hava araçlarının yanı sıra otonom kara ve su altı araçlarına yönelik yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dışarıdan hazır almak yerine teknolojik altyapısını geliştirip tasarımdan analiz ve teorik hesaplamaya kadar sıfırdan ürün yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Atalı, "Hem simülasyon hem de saha çalışmalarında bunun başarı testlerini yaptık. İmalatımızı da sektörle iş birliği içerisinde tamamladık. Bundan sonra ürün daha farklı neler yapabilir, onun araştırmasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek lisans öğrencisi Temirten ise 10 litre hacimli drone ile dakikada bir dönüm arazinin ilaçlanabildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Geliştirdiğimiz drone ile yapay zeka teknolojisi kullanarak ürünü tespit edip homojen ilaçlama algoritması geliştirdik, en az ilaçla maksimum verimde ilaçlama yapabiliyoruz. Yüksek lisans tezimde sanayicilerin desteğiyle ortaya ürün çıkmasından dolayı gururluyum, mutluyum. Yıldız Akademi ve üniversiteme, hocalarıma bu imkanları sağladıkları için teşekkür ederim."

- "SERİ ÜRETİM YAPARAK 81 İLE YAYILMAK İSTİYORUZ"

Yıldız Akademi Genel Koordinatörü Mehmet Ali Altıntaş da 81 ilde drone eğitimleri verdiklerini, aynı zamanda hobi ve endüstriyel İHA ile drone üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Üniversiteleri vazgeçilmez bir değer olarak gördüklerini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Buradaki hocalarımız da sağ olsun çok ilgi gösterdi, biz de gereken maddi desteği verdik. Seri üretim yaparak 81 ilde eğitimci ve temsilcilerimiz vasıtasıyla 81 ile yayılmak istiyoruz. Daha verimli tarım yapabilmek adına böyle bir ürün geliştirildi, biz de çok mutluyuz, ortaya harika ürün çıktı. İlaçlamada, rekolte ölçümlerinde çok ciddi verim artışı sağlayacak. Bu drone diğerlerine göre çok farklı. Ticari alandaki drone ya ithal ediliyor ya da paket olarak yurt dışından getirilip burada montajı yapılıyor. Burada tamamen özgün tasarım yapıldı, yazılımı, servisi, garantisi, teknik desteği her şeyiyle mükemmel."