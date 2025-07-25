Yüksek miktarda para girişi yapıldığı tespit edildi! CHP'li belediyede 'bağış' adı altında rüşvet ağı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya ve bilgi işlem destek çalışanı Halil K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Temuçin'in, ifadesinde iş adamlarından Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına bağış yapılmasını istediklerini kabul ettiği, Tuncay Kaya'nın ise bu yöndeki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Halil K. ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Hakimlik, Serkan Temuçin ve Tuncay Kaya'nın "irtikap" suçundan tutuklanmasına, Halil K'nin ise adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"BAĞIŞ" ADI ALTINDA RÜŞVET İDDİASI

Bu arada, şüpheliler için hazırlanan tutuklama sevk müzekkeresinde, operasyonun ayrıntıları ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran iş adamı Y.S.S'nin ifadesine yer verildi.

İfadesinde, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki arazisine yaptığı 27 bağımsız bölümden oluşan inşaata iskan almak için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına başvurduğunu anlatan Y.S.S, Tuncay Kaya'nın iskanı verme karşılığında ilk etapta 2,5 milyon lira bağış yapmasını istediğini, devam eden görüşmelerde bu miktarın önce 700 bin, daha sonra 500 bin liraya indirildiğini iddia etti.

İstenilen paranın 200 bin lirasını Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı hesabına, 300 bin lirasını ise çek olarak Halil K'ye teslim ettiğini belirten Y.S.S, paranın tamamını ödedikten sonra iskan ruhsatı alabildiğini ileri sürdü.

VAKIF HESAPLARI VE BAĞIŞ MAKBUZLARI İNCELENDİ

Savcılıkça hazırlanan tutuklama sevk müzekkeresinde, 10 Temmuz 2025'te Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine kimliği açıklanmayan kişi tarafından "Büyükşehir Belediyesine iskan başvurusunda bulunanlar için Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına müteahhitle yapılan pazarlıklar akabinde zorla bağış yaptırılıyor" ihbarında bulunulduğu, bu ihbar üzerine Vakıf merkezinde polis ekiplerince gerçekleştirilen aramada ilgili evraka ve bağış makbuzlarına el konulduğu bilgisi verildi.

MASAK verileri ile Vakıf merkezindeki aramada el konulan evrak içeriği incelendiğinde, 1996 yılında kurulan Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına ait banka hesabına 2024 yılı itibarıyla yüksek miktarda para girişi yapıldığı bilgisinin verildiği müzekkerede, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ön inceleme raporlarında Vakfa 2023 yılı itibarıyla 201 bin 180 lira olan para girişinin 2024'te 11 milyon 480 bin, 2025'te ise 2 milyon 75 bin lira olduğu ve bu girişlerin şüpheli bulunduğu ifade edildi.

2025 yılı itibarıyla Vakıf hesabında bulunan 13 milyon 555 bin liranın büyük bölümünün "Bağış" açıklamasıyla gönderildiği, bir kısım ödemelerde işlem açıklamasının bulunmadığı, cüzi transferlerde ise "Eğitim yardımı" açıklamasının bulunduğu anlatılan müzekkerede, Vakfın nakdi yardımlarla da haricen gelir elde ettiği, Vakıf hesabına yatırılan paranın cüzi kısmının kullanıldığı, tamamına yakınının hesapta bulunduğu belirtildi.

BAĞIŞ YAPAN 17 KİŞİ İFADE VERDİ

Vakıf hesabından yapılan para çıkışları incelendiğinde, "Burs" açıklamasıyla 2021'de 9, 2022'de 8, 2023'te 11, 2024'te 5, 2025'te 4 öğrenciye cüzi miktarlarda burs ödemesi yapıldığı, Vakfın başkanı olarak görünen kişinin de dosya kapsamında tutuklu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olduğu kaydedilen müzekkerede, "Bağış" açıklamasıyla para gönderen ve para transfer tarihinden sonra iskan ruhsatı aldığı tespit edilen 17 kişinin de soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

İfade veren kişilerin belirli tutarlarda bağış yapılmasını belediye yetkililerinin kendilerinden istediğini belirttiği aktarılan tutuklama müzekkeresinde, kendisinden zorla bağış alındığı için CİMER'e başvuran A.G'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'in "iskanı iptal ederim" şeklinde tehditte bulunması üzerine şikayetini geri çektiği ifadesi de yer aldı.

OLAY

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya ve bilgi işlem destek çalışanı Halil K. eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 lira, 2 bin 310 avro, 1280 İsviçre frangı ve 150 dolara el konulmuştu.