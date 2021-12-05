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Ülkesinde yapılacak toplantıyı işaret etti: Türkiye ile ilişkileri güçlendirecek

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed bin Nasır Al Sani, Türkiye ve Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'nın, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

AA5 Aralık 2021 Pazar 22:16 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 22:17
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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani Türkiye ve Katar arasında yedincisi düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Al Sani, "Yüksek Stratejik Komite toplantısında, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirecek anlaşmalar imzalanacak." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini ve yeni ufuklar açacağını belirten Al Sani, iki ülke halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının da gelişmekte olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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