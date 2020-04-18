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MSB: Yüksekova'da 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

MSB: 'Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:34
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MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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