MSB: Yüksekova'da 1 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
MSB: 'Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'
IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:34
MSB: "Hakkari/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."