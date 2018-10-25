Yüksekova’da 13 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirilidi.
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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