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Yüksekova’da 13 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirilidi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
 

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