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Yüksekova'da 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada çok sayıda kaaçak malzeme ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçe merkezinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada; 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 650 litre gümrük kaçağı mazot, 1 adet mazot pompası, 3 adet huni ve 1 adet 500 litrelik plastik bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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