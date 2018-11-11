Yüksekova'da 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçe merkezinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada; 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 650 litre gümrük kaçağı mazot, 1 adet mazot pompası, 3 adet huni ve 1 adet 500 litrelik plastik bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.