Yüksekova'da karla mücadele bahar ayında da devam ediyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yolların ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yapılıyor.
- AA
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçesinde 5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yüksek kesimlerde yol açma çalışması yürütüyor
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın sert geçtiği ilçede, nisanın sonuna gelinmesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.
PINARGÖZÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan, ilçeye 35 kilometre uzaktaki Pınargözü köyü ile bağlı mezralara ulaşımın sağlanması için çalışma yapıyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek rakımlı tepede günlerdir zorlu çalışma yürüten ekipler, yolun tamamını açmayı hedefliyor.
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