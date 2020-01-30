İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9842
  • EURO
    6,6016
  • ALTIN
    303.517
  • BIST100
    118763
Güncel

Yüksekova’da buz sarkıtları 5 metreyi geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılarda oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

IHA30.01.2020  15:41 - Güncelleme: 30.01.2020  15:41

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi’nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi’nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı.

Namaz için camiye gelen vatandaşlar, hatıra kalsın diye 5 metreyi bulan buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Namaz için camiye gelen Yunus Emre Özdemir, Yüksekova’da kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, “İlçede akşamları hava sıcaklığı eksi 25 dereceleri bulduğu için çatılarda bulunan buz sarkıtları 5 metreyi geçti. Namaz kıldıktan sonra böyle uzunlukta buz sarkıtlarını gördüm ve hemen çatıya çıkarak resim çektim” dedi.

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.