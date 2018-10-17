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Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın silah ve bombaları ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat, mutfak tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

  • DHA
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı İkiyakalar bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen, 1 mutfak tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.
 

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