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Yüksekova'da polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta 31 kilo eroin yakalandı

Hakkâri'de polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 30 kilo 100 gram eroin bulundu.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 13:06
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile gerçekleştirilen aramada, araçta oluşturulan gizli bölmede, 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Ekiplerin aynı gün Cengiz Topel Caddesi'nde, şüphe üzerine 2 kişinin taşıdıkları bavulda yaptıkları aramalarda ise 1 kilo 600 gram eroin bulundu. Ele geçirilen toplam 31 kilo 700 gram eroinle ilgili 3 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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