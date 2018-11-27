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Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mermi ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yaylacık köyü Killik Tepe bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 11 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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