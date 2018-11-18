Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da yüksekten düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da vince tırmanırken düşen operatör hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat firmasında vinç operatörü olarak çalışan Yaşar Tanyeli (65), sabahın erken saatlerinde çalışmak için kule vinçe tırmanırken henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek koruyucu bariyerlere düştü.
 
10 metre yükseklikten bariyerlere düştüğünü gören inşaat çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tüm müdahalelere rağmen Tanyeli’yi kurtaramadı. Olay yerinde öldüğü belirlenen Yaşar Tanyeli’nin cenazesi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Tanyeli’nin kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA