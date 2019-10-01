Yükselen İslamofobi Avrupa için de tehdit

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Avrupa’da aşırı sağın yükselişiyle İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendiğini ve bu durumun sadece Müslümanlar için değil Avrupa’nın güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu bildirdi.

SETA, Müslüman karşıtı ırkçılığın son durumuna ilişkin “Avrupa İslamofobi Raporu 2018” adlı çalışmasını yayımladı. Raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığın Avrupa’da 2018 yılındaki yükselişini doğrudan ya da dolaylı destekleyen temel dinamikler incelendi. İslamofobik söylemin Avrupa kamuoyundaki etkisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığın işyerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara karşı şiddet eylemlerine zemin hazırladığına değinildi. Raporda, İslamofobinin sadece Avrupa’da bulunan Müslümanlar için değil aynı zamanda Avrupa ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için de tehdit oluşturduğuna işaret edildi. İslamofobik terör saldırılarının, aşırı sağ ve milliyetçi çevrelerde teşvik edilen Müslüman karşıtı ırkçılığın boyutunu gösterdiği vurgulanan raporda, bunun, insan haklarına, ulusal güvenliğe ve Avrupa’nın birlikte yaşama modeline somut tehdit olduğu belirtildi.

ÜZERİNE GİDİLMELİ

Avrupa’da 2018’de Müslümanlara karşı yapılan doğrudan saldırıların ölümlere ve ciddi yaralanmalara sebep olduğuna işaret edilen raporda, “21 Eylül Avrupa İslamofobi ve Dinsel Hoşgörüsüzlüğe Karşı Mücadele Günü” kapsamında “bu büyüyen tehdit üzerine derinlemesine düşünülmesi ve Avrupa’da Müslüman karşıtı ırkçılığın üzerine ciddi şekilde gidilmesi noktasında fırsat bulunduğuna” vurgu yapıldı.