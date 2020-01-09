İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9208
  • EURO
    6,5864
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    115236
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden bir heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı
Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden bir heyetin Ankara'ya geleceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden bir heyetin 10 Ocak'ta Ankara'ya geleceğini açıkladı. Bakanlık heyet ile yapılacak siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını belirtti.

09.01.2020  10:01 - Güncelleme: 09.01.2020  10:05

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden bir heyetin 10 Ocak'ta Ankara'ya geleceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında 10 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da görüşmeler yapılacaktır. Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt
Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına Libya'dan yanıt

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.