09.01.2020 10:01 - Güncelleme: 09.01.2020 10:05

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden bir heyetin 10 Ocak'ta Ankara'ya geleceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris başkanlığındaki heyetler arasında 10 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da görüşmeler yapılacaktır. Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.