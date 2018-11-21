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Yunan askeri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Çavuş Adası'na yaptırdığı askeri üs sayesinde, Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor. Bölgede kuş uçurtmayan sahil güvenlik ekipleri ise, devriye görevine 24 saat aralıksız devam ediyor.

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25 yıldır iki ülke arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına son noktayı Türkiye koydu. Yıllardır Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerleri aylardır Kardak kayalıklarına uğramıyor. Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ne 3 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarında sessizlik devam ediyor.

Kardak kayalıklarına 1 buçuk mil mesafede bulunan Çavuş Adası’na yapılan askeri üs sayesinde Yunan askerleri Türk karasularını ihlal edemiyor.

Askeri üs sonrası Yunan güçleri duruldu

25 yıldır neredeyse her gün Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerlerinin, Çavuş Adası’na yapılan askeri üssün ardından bölgeye uğramadığı görülüyor.

Yaklaşık 3 aydır bölgeye gelmeyen Yunan askerleri Kaliminnos Adası yakınlarından Kardak kayalıklarını gözetliyor. Kardak kayalıkları yakınlarında 1 sahil güvenlik ekibinin 24 saat nöbet tuttuğu ve yasa dışı göçmen geçişlerini de önlediği öğrenildi.

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