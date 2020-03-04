Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi

IHA 04 Mart 2020 Çarşamba 16:58 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:58

Yunanistan’a geçmek isterken Yunan askeri tarafından vurularak öldürülen Muhammed Aymed Arab’ın (22) cenazesi Edirne’den Kilis’e getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirilen Muhammed Aymed Arab’ın cenazesi yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, Arab’ın cenazesi Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderildi. Cenazenin Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde toprağa verileceği öğrenildi.