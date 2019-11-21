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Yunan askerleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Yaralı 3 göçmen tedavi ettirildi.

Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

- "Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı"

Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını ileri sürdü.

Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler " diye konuştu.

Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti.

Yunanistan'da asker ve polislerin düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını savunan Tahi, "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim." şeklinde konuştu.

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