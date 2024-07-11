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Yunan askerleri Türk teknesine saldırıp kaçtı

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Yunan askerleri Türk teknesine saldırıp kaçtı
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Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti.

Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.

Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su almaya başlayan teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru yola çıktı.

Balıkçı Özdemir olaya ilişkin paylaştığı videoda, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz." ifadesini kullandı.

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