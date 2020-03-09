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Güncel

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA09 Mart 2020 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:31

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

- GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

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