İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8358
  • EURO
    7,75
  • ALTIN
    379.244
  • BIST100
    111027
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan basını: Türkiye artık küçük bir ülke değil, taktik değiştirmeliyiz
Güncel

Yunan basını: Türkiye artık küçük bir ülke değil, taktik değiştirmeliyiz

Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Star.com.tr16 Haziran 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:42
ABONE OL

Yunan sitesi İn.gr'de yer alan yazıda, Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiği ifade edildi.

"TÜRKİYE ARTIK KÜÇÜK BİR ÜLKE DEĞİL"

Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda "Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz'de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, artık küçük bir ülke değil ve giderek de büyüyor" açıklamasında bulunuldu.

"YUNANİSTAN, TAKTİK DEĞİŞTİRMELİ"

Yunanistan'ın taktik değiştirmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktalar varsa onları masaya koyalım ve tartışalım" ifadeleri kullanıldı.

Star.com.tr

Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.