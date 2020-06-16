Star.com.tr 16 Haziran 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:42

Yunan sitesi İn.gr'de yer alan yazıda, Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiği ifade edildi.

"TÜRKİYE ARTIK KÜÇÜK BİR ÜLKE DEĞİL"

Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda "Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz'de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, artık küçük bir ülke değil ve giderek de büyüyor" açıklamasında bulunuldu.



"YUNANİSTAN, TAKTİK DEĞİŞTİRMELİ"

Yunanistan'ın taktik değiştirmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktalar varsa onları masaya koyalım ve tartışalım" ifadeleri kullanıldı.

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