Yunan basınına Başkan Erdoğan damgası! Tarihi uyarı ülkede telaşa neden oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de Yunanistan'da ders niteliğinde tarihi uyarılarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST KARADENİz'deki Yunan tacizlerine ilişkin yaptığı, "'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." sözleri Yunanistan basınında derin yankı uyandırdı.

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

Yunan medyasından Kathimerini Gazetesi Başkan Erdoğan'ın uyarı notunu, "Erdoğan: Yunanistan'a doğrudan tehdit" başlığıyla "Türk cumhurbaşkanı, Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü zemininde Yunanlıları "İzmir'i hatırlamaya" çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında "bedeli ağır olacak" konusunda uyarıyor. " şeklinde aktardı.

"YUNANLILAR İZMİR'İ UNUTMAYIN"



Bir diğer Yunan medyası Tovima Gazetesi'nde yer alan haberde ise, "Erdoğan: Yunanlılar İzmir'i unutmayın - İşgal ettiğiniz adalara bağlı değiliz. " başlığıyla yayınlandı.

KRASİAN FELAKETİ'NE ATIFTA BULUNDULAR



Newsbomb Greece'in saat 15:37'de girdiği haberde ise, "Yeni zorluklar Erdoğan - Yunanistan için tek bir önerimiz var: İzmir'i unutmayın" başlığıyla "Recep Tayyip Erdoğan, 1922 ve Krasian Felaketi'ne atıfta bulunarak Yunanistan'a karşı yeni bir kışkırtıcı saldırı başlattı." şeklinde bilgi verildi.

"GEREKENİ YAPARIZ"



Farklı bir Yunan medyası olan Onealret'in aktardığı haberde de "Erdoğan utanıyor: Yunanistan'ın adaları "işgal etmesi" bizi bağlamaz - Gerekeni yaparız" başlığıyla "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir teknoloji festivalinde konuşan ve hatta Yunanistan tarafından "işgal altındaki" adaları işgal etmekle tehdit eden yeni bir Yunan karşıtı hezeyana daldı." denildi.

PHİLENEWS: YUNANLILAR İZMİR'İ UNUTMAYIN



PhileNews'te yer alan haberde ise "Erdoğan'ın yeni kuruntusu: Yunanlılar İzmir'i unutmayın" başlığına yer verilirken "Yine bir başka hezeyan içinde Türk cumhurbaşkanı, Küçük Asya Felaketi'ne atıfta bulunarak ve 1922'de Yunanlılara kaba bir şekilde hitap etti." bilgileri ise girişte yer aldı.

STAR GREECE: GECE GELEBİLİRİZ



Star Greece'teki haberde ise, "Erdoğan'ın yeni yanılgısı: "Yunanlılar İzmir'de olanları unutmayın" "Gece gelebiliriz" başlıklarına yer verildi.

NEWS247: ERDOĞAN'IN YENİ MİLLİYETÇİ YANILGISI



Bir Diğer Yunan basını olan News247'de de "Erdoğan'ın yeni milliyetçi yanılgısı: "Yunanlılar İzmir'i unutmayın" başlığıyla "Türk cumhurbaşkanı, tırmanış söylemine sadık kalarak, Yunanlıları "tarihi hatırlamaya" çağırdı ve "devam etmeleri halinde bedeli ağır olacak" dedi." spotuna yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun." demişti.

Hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.