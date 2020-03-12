Yunan basınında Türk denizaltı şaşkınlığı: Benzeri görülmemiş

12 Mart 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:34

Ege Denizi'den tatbikat amaçlı görevlendirilen Türk donanmasındaki denizaltılar Yunan basınında paniğe yol açtı. 12 denizaltının Kefalonya ve Zakynthos arasından Girit'in doğusuna ilerlediğini söyleyen Yunan basını Türk donanmasının Ege'deki hareketliliğiyle ilgili "benzeri görülmemiş", "Türkler Ege'yi ikiye böldüler" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in 4. parsele doğru ilerlediği de belirtilen Yunan basını Türk donanmasının Yunanistan'dan 5 mil uzakta olduğunu açıkladı. Haberde Türk gemilerinin Yunan Donanması tarafından da izlendiği ifade edildi.