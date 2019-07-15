Yunan basınını panik sardı

Güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen bilgilere göre, Fatih Sondaj Gemisi’nin bulduğu hidrokarbon yatağı konusunda Avrupa Birliği yetkililerinin acilen bilgilendirildiği ifade edildi. Haberde, bu keşfin ardından Türkiye’nin S400 bataryalarını KKTC’ye konuşlandırabileceği endişesi dile getirilerek, Fatih Gemisi’nin bu başarısının ‘Lefkoşa’da alarma’ neden olduğu kaydedildi.