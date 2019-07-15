24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7209
  • 6,453
  • 260.298
  • 97.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunan basınını panik sardı

Yunanistan’ın en büyük özel haber kanalı olan Skai kanalında dün son dakika gelişmesi olarak verilen haberde, Fatih Sondaj Gemisi’nin bulunduğu bölgede büyük bir hidrokarbon yatağı keşfettiği belirtildi.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenilir kaynaklardan alındığı belirtilen bilgilere göre, Fatih Sondaj Gemisi’nin bulduğu hidrokarbon yatağı konusunda Avrupa Birliği yetkililerinin acilen bilgilendirildiği ifade edildi. Haberde, bu keşfin ardından Türkiye’nin S400 bataryalarını KKTC’ye konuşlandırabileceği endişesi dile getirilerek, Fatih Gemisi’nin bu başarısının  ‘Lefkoşa’da alarma’  neden olduğu kaydedildi. 

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

15 Temmuz... Unutma!

15 Temmuz... Unutma!

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör inleri yerle bir edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Görenler şaşırıyor, bu sincaplar kayısıyla besleniyor...

Görenler şaşırıyor, bu sincaplar kayısıyla besleniyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA