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Yunan gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Yunan gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe seslendi
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Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.

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