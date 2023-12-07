Yunan gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe seslendi

Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.