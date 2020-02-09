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Yunan gazetesi Atatürk'ün hayatını anlatan kitap dağıttı

Yunanistan'da haftalık Proto Thema gazetesi, '20. Asrın Büyük Şahsiyetleri' adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

AA09.02.2020  13:16 - Güncelleme: 09.02.2020  13:16

Gazete, Ryan Gıngeras tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal Atatürk - Türklerin Atası" başlıklı kitabın sunuş metninde, "Yunanların çoğu, Küçük Asya trajedisiyle özdeşleştirerek neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk) Türkiye’de mutlak güç ve büyük çapta nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından bugünkü haliyle olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da Atatürk ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunancaya çevrildi.

Son olarak Ta Nea gazetesi Atatürk’ün "Nutuk"undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı. Daha önce de Eleftherotypia gazetesi, Can Dündar'ın "Mustafa" adlı belgeselini okurlarına promosyon olarak dağıtmıştı.

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